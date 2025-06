La nuova Italia di Gattuso | 3 moduli in ballo in uno 2 dell’Inter out

La lunga attesa sta per concludersi: tra poche ore la FIGC ufficializzerà Rino Gattuso come nuovo commissario tecnico dell'Italia, segnando l'inizio di una nuova era. Con il suo carattere e la sua esperienza, Gattuso si prepara a plasmare un’Italia più dinamica e determinata. Ma quali saranno i moduli che adotterà? Scopriamo insieme le strategie e le sfide che attendono il nostro nuovo allenatore, pronto a scrivere pagine importanti della storia azzurra.

Nelle prossime ore partirà ufficialmente la nuova era dell’Italia con Rino Gattuso nuovo CT della nazionale. Si pensa ovviamente ai moduli che potrebbe utilizzare. Tre in ballo. In uno, due dell’Inter potrebbero uscire dai titolari. NUOVO CT – Tra poche ore la Figc annuncerà Rino Gattuso come nuovo CT dell’Italia. Rino, eroe del 2006, sarà il successore dell’esonerato Luciano Spalletti. Per Gattuso occasione clamorosa, dopo aver allenato in carriera Milan, Napoli, Palermo, Sion e per ultima anche l’Hajduk Spalato. La Figc aveva sondato fortemente l’ipotesi Claudio Ranieri, che alla fine ha deciso di rimanere come advisor senior della Roma. 🔗 Leggi su Inter-news.it