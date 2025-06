La notte nel cuore | le anticipazioni trama e cast della quarta puntata

Stasera, alle 21:30 su Canale 5, torna "La notte nel cuore" con la sua tanto attesa quarta puntata! Questa serie turca, apprezzata dal pubblico italiano, ci trascina tra segreti, tensioni e emozioni intense. Mentre i Sansalan si preparano per la cerimonia dell’hennè, nuove rivelazioni minacciano di sconvolgere tutto. Rimanete con noi per scoprire le anticipazioni, il cast e tutti i dettagli di questa coinvolgente notte nel cuore della famiglia.

. Questa sera, domenica 15 giugno 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quarta puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). Mentre la famiglia Sansalan è immersa nei preparativi per la cerimonia dell’hennè, tensioni e segreti non risolti sono pronti a esplodere. Harika organizza una festa sfarzosa con una sorpresa che umilia pubblicamente Sevilay, scatenando il caos. Nel frattempo, Nuh e Melek premono su Sumru affinché riveli la verità a Samet: sono i suoi figli. 🔗 Leggi su Tpi.it