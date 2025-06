La notte nel cuore | la trama della quarta puntata in onda domenica 15 giugno su Canale 5

Preparati a vivere una serata di emozioni e colpi di scena con "La notte nel cuore". Nella quarta puntata, in onda domenica 15 giugno su Canale 5, Sevilay cerca di sfuggire al suo destino, mentre i sentimenti di colpa di Sumru verso Nuh e Melek si fanno sempre più intensi. La verità sui gemelli comincerà a emergere, portando tensione e suspense che terranno gli spettatori incollati allo schermo fino all'ultima scena.

