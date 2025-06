la notte nel cuore anticipazioni quinta puntata di domenica 22 giugno 2025

La notte nel cuore si avvicina a un punto di svolta, con eventi sorprendenti che terranno i telespettatori con il fiato sospeso. Nella quinta puntata in onda domenica 22 giugno 2025 su Canale 5, un complotto di Nihayet mette Nuh in grave pericolo, finendo in carcere con l’accusa di omicidio. Mentre Melek lotta disperatamente per dimostrare la sua innocenza, il percorso si fa sempre più tortuoso. Ecco le anticipazioni della puntata:

Un piano ordito da Nihayet mette in seria difficoltĂ Nuh nella quinta puntata de La Notte nel Cuore in onda su Canale 5 domenica 22 giugno 2025. Il ragazzo finisce infatti in carcere con l’accusa di omicidio. Disperata per l’ultima disavventura del gemello, Melek fa dunque di tutto per dimostrare l’innocenza di Nuh e può contare sull’aiuto di Cihan. L’impresa si rivela però piĂą difficile del previsto. Ecco le anticipazioni. . Nuh in carcere per omicidio. 1Ă—13: Cihan, ancora amareggiato per il tradimento del fratellastro Esat, gli propone di gestire un’azienda automobilistica, ma in realtĂ vuole solo metterlo in difficoltĂ . 🔗 Leggi su Davidemaggio.it