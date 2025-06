La notte nel cuore anticipazioni puntate serali del 15 giugno | Hikmet colpita da malore Sumru costretta a dire la verità

Prepariamoci a un’altra serata all’insegna di emozioni intense con "La notte nel cuore" in onda domenica 15 giugno su Canale 5. Tra colpi di scena, drammi familiari e sorprendenti rivelazioni, le puntate serali ci terranno incollati allo schermo fino a mezzanotte. Hikmet colpita da un malore e Sumru costretta a confessare qualcosa di importante sono solo alcuni degli eventi che scuoteranno la soap turca, lasciandoci con il fiato sospeso fino alla fine.

La soap turca La notte nel cuore si presenterà al suo quarto appuntamento domenica 15 giugno su Canale 5. Cosa accadrà nei tre episodi serali che prenderanno il via alle 21:23 e ci terranno compagnia fino alle 00:13 circa? Scopriamolo insieme. La notte nel cuore, trame episodi 15 giugno. Un nuovo colpo di scena ci attende nelle puntate serali La notte nel cuore, in onda domenica 15 giugno sulla rete ammiraglia Mediaset. Nuh e Melek affronteranno Sumru e – dopo averla messa alle strette – la costringeranno a confessare quella verità che la donna avrà tenuto a lungo nascosta. La storyline prenderà il via nel momento in cui la famiglia Sansalan darà il via ai preparativi per la festa dell’hennè. 🔗 Leggi su Superguidatv.it