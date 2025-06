La nebbia fitta e il cargo Così l' Imperatrice d' Irlanda porta alla morte di 1000 persone

La nebbia avvolgeva il mare e il destino di mille anime, quando il cargo Cos236 L'Imperatrice d'Irlanda affondò nel golfo del San Lorenzo il 29 maggio 1914. Questa tragedia, avvenuta in un tempo segnato da tensioni e crisi imminenti, rimane una delle più drammatiche del secolo, ricordando come le forze della natura e il destino possano sconvolgere anche le rotte più sicure.

L'imbarcazione canadese affonda il 29 maggio del 1914 nel golfo del fiume San Lorenzo, al largo delle coste del Québec, in Canada, dopo la collisione con la SS Storstad. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La nebbia fitta e il cargo. Così l'Imperatrice d'Irlanda porta alla morte di 1000 persone

In questa notizia si parla di: nebbia - fitta - cargo - così

Cessna 550 si disintegra in volo: incendio in 15 case e evacuazioni durante fitta nebbia a San Diego - Una tragica mattina a San Diego, in California, è stata segnata dall’incidente di un Cessna 550 privato che, in volo, si è disintegrato, provocando un incendio devastante in 15 case e costringendo all'evacuazione dei residenti.

La nebbia fitta e il cargo. Così l'Imperatrice d'Irlanda porta alla morte di 1000 persone.