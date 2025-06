La mostra di ESA ed UNESCO Our Ocean from Space approda a Rimini | un viaggio dallo spazio negli ecosistemi marini della Terra

Immergetevi in un viaggio straordinario tra le profondità degli oceani grazie a "Our Ocean from Space", la mostra itinerante co-prodotta da ESA e UNESCO che approda a Rimini. Scopriremo come appare il nostro mare visto dall'alto, svelando le sue caratteristiche sorprendenti e l'impatto delle attività umane sui delicati ecosistemi marini. Un'occasione unica per riflettere sull'importanza di preservare il nostro pianeta, perché solo con la conoscenza possiamo proteggere ciò che amiamo di più.

