La morte del killer del carabiniere Legrottaglie | indagati due poliziotti L' ira dei colleghi | Schiaffo a chi rischia la vita

L’ombra di un tragico dramma si allunga su Francavilla Fontana, dove la morte del killer del carabiniere Legrottaglie ha scatenato un'ondata di emozioni e polemiche. Indagati due poliziotti, mentre i colleghi sono furiosi: una vera e propria battaglia tra giustizia e rabbia, che mette in discussione il rispetto per chi rischia la vita ogni giorno. La verità potrebbe cambiare tutto.

L'inchiesta sulla morte di Michele Mastropietro, il 59enne pregiudicato autore dell'omicidio del brigadiere capo Carlo Legrottaglie avvenuto giovedì a Francavilla Fontana (Brindisi),. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - La morte del killer del carabiniere Legrottaglie: indagati due poliziotti. L'ira dei colleghi: «Schiaffo a chi rischia la vita»

Carlo Legrottaglie ucciso, cosa è successo: la rapina al benzinaio, la fuga in auto e l'inseguimento (a piedi) nelle campagne. Gli spari dei banditi e la morte - Una rapina al distributore di carburanti ha scosso la tranquillità della periferia, trasformandosi in un tragico inseguimento che ha portato alla drammatica perdita di vita di Carlo Legrottaglie.

Morte killer carabiniere, agenti indagati per omicidio colposo

Riporta msn.com: Sono indagati per omicidio colposo, come atto dovuto, i due agenti della Polizia che giovedì scorso si sono imbattuti nei due ricercati per la morte del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, ingaggiando ...