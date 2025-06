La messinscena degli aiuti a Gaza

Gli aiuti umanitari a Gaza sono un cuore pulsante di speranza, ma al contempo sollevano dubbi sulla loro reale efficacia e sulle strategie sottostanti. Mentre la distribuzione dei beni rappresenta un gesto di solidarietà imprescindibile, è fondamentale interrogarsi sulle vere intenzioni dietro questa messinscena. La questione di fondo rimane: gli aiuti sono un passo verso la pace o solo uno strumento di manipolazione?

Per carità, gli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza sono una benedizione, sono necessari, hanno la precedenza su tutto. Su tutto tranne che sul cessate il fuoco. In ogni caso va detto che i centri di distribuzione gestiti a Gaza da un'organizzazione israelo-statunitense (e non come sempre dall'Onu) rientrano in una strategia per tenere sotto.

