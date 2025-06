La Mens Sana ora ‘scalda’ i motori Conto alla rovescia per il nuovo coach

La lunga attesa si infittisce di rumors e speranze: la mens sana sta per scaldare i motori in vista del nuovo coach. Mentre Viale Sclavo resta in silenzio, le voci sulla successione di coach Betti si fanno più insistenti, alimentando entusiasmo e curiosità tra tifosi e addetti ai lavori. Ma quali nomi emergono davvero? Scopriamo insieme le ultime indiscrezioni e le possibili strategie del club per ripartire con slancio.

Si conclude oggi un’altra settimana senza novità ufficiali da Viale Sclavo. Qualcosa però inizia a muoversi e ne sono prova le prime voci sui possibili nomi per la panchina lasciata vacante da qualche settimana da coach Paolo Betti. La pista Alessio Marchini, da due anni da vice agli Herons Montecatini (che hanno appena perso, per 3-0, la finale per la A2 contro Ruvo di Puglia) è stata smentita seccamente nei giorni scorsi dal club di appartenenza così come sembra non decollare del tutto l’ipotesi, o meglio la suggestione, legata al ritorno di un allenatore dal curriculum prestigioso come Giulio Griccioli, già tecnico biancoverde nel settore giovanile (degli anni d’oro) e in prima squadra in A2 tra il 2016 e il 2017 per una stagione e mezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net