La maschera la lista dei bersagli e il messaggio | chi è l' uomo in fuga a Minneapolis

Tra le strade di Minneapolis si dipana una vicenda oscura che coinvolge un uomo in fuga e una serie di omicidi inquietanti. Vance Luther Boelter, sospettato di aver ucciso la deputata Melissa Hortman e di aver ferito altre figure pubbliche, si trova al centro di un’indagine senza precedenti. Le ultime indiscrezioni rivelano dettagli sorprendenti, tra cui un messaggio premonitorio: “Potrei morire presto”. La tensione cresce, e il mistero si infittisce...

Nuove inquietanti indiscrezioni su Vance Luther Boelter, l'uomo sospettato di essere il killer della deputata democratica Melissa Hortman e di suo marito, nonché di aver ferito il senatore John Hoffman e sua moglie. "Potrei morire presto" sarebbe stato l'ultimo messaggio ricevuto da David Carlson, coinquilino dell'uomo e suo vecchio amico. I due infatti convivevano da poco più di un anno ma si conoscevano dalla quarta elementare. Venerdì sera Boelter – che è ancora in fuga – aveva pagato quattro mesi di affitto in anticipo all'uomo e poi, il giorno dopo, aveva lasciato il coinquilino con un messaggio: "Volevo solo farvi sapere che vi amo entrambi e che avrei preferito che non fosse andata così – scriveva il killer – Non voglio dire altro né implicarvi in alcun modo, perché voi, voi ragazzi, non sapete niente di tutto questo.

