La Martesana manifesta per la pace Più di mille in marcia | No al riarmo

tante voci unite in un grande abbraccio di speranza e solidarietà. La Martesana si mobilita con passione per dire basta alle guerre e chiedere un mondo più giusto e pacifico. È un momento di forte coesione, di impegno condiviso, che dimostra come la voce della comunità possa fare la differenza. La marcia di Gorgonzola ci ricorda che la pace è possibile, e che ciascuno di noi può contribuire a construirla.

La musica a tutto volume dalle casse su un camioncino, bandiere, nastri colorati di mano in mano ad indicare "rete" e unità di intenti, tante bandiere con i colori della pace, e un unico, solo, unanime coro: " Martesana contro le guerre: si fermi il riarmo ". Quasi in mille in marcia per le strade di Gorgonzola, a chiedere la pace: cittadini e famiglie, istituzioni, partiti politici e sindacati, associazioni, gruppi culturali. Non un singolo, ma una rete. Quella di ieri la prima, grande iniziativa pacifista unitaria in area Adda Martesana. Per dire dire no "a un’escalation di armi e sofferenza - così gli organizzatori - che proprio in queste ore sta diventando davvero tanto, tanto pericolosa". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Martesana manifesta per la pace. Più di mille in marcia: "No al riarmo"

