La lotta al tumore delle donne Seicento interventi l’anno Una task-force contro la paura

Una battaglia quotidiana contro il tumore al seno, con oltre 600 interventi all’anno, portando speranza e sperimentata competenza. La Breast Unit senologica dell’IRCCS San Gerardo di Monza si presenta come una vera e propria task force dedicata a combattere paura e incertezza, promuovendo prevenzione e diagnosi precoce. Un impegno che fa la differenza nella vita delle donne, aprendosi a un futuro più sicuro e sereno.

La Breast Unit senologica dell’ Irccs San Gerardo si presenta. Lo ha fatto ieri in un incontro con le donne monzesi allo Sporting club per caldeggiare prevenzione, diagnosi precoce e poi la cura del tumore al seno, mettendo a nudo ansie e paure delle pazienti, ma offrendo anche una realistica prospettiva di cura. Con i suoi 600 interventi all’anno, la Breast Unit di Monza si occupa di prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno; assicura un percorso diagnostico e terapeutico ad ogni donna con tumore iniziale, avanzato o metastastico. Quella di Monza è la seconda equipe per casistica in Lombardia dopo l’Istituto tumori di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it