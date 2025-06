La lite su gomme e soste e il nervosismo di Leclerc | la strategia Ferrari che non ha pagato

In un weekend di alta tensione, la disputa tra Leclerc e il team Ferrari sulle strategie di sosta ha acceso gli animi in modo acceso. Il pilota monegasco desiderava una sola sosta, ma la squadra ha deciso diversamente, pagando apparentemente lo scotto di questa scelta. Col senno di poi, il nervosismo di Leclerc risulta più che comprensibile, sottolineando come anche i team più esperti possano commettere errori che influenzano drammaticamente l’esito della gara.

Leclerc, che avrebbe voluto effettuare un solo pit stop, ha discusso accesamente col box, che ha invece optato per la doppia sosta. E, col senno di poi, il nervosismo del monegasco è comprensibile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La lite su gomme e soste e il nervosismo di Leclerc: la strategia Ferrari che non ha pagato

In questa notizia si parla di: nervosismo - leclerc - lite - gomme

La lite su gomme e soste e il nervosismo di Leclerc: la strategia Ferrari che non ha pagato; GP Miami, Hamilton e Leclerc scintille via radio: Ferrari, che pasticcio gli ordini di scuderia, cosa è successo; F1 Gp Ungheria, il risultato della gara: vince Piastri davanti a Norris costretto a cedere la posizione. Hamilton 3°, scontro con Verstappen (nessuna penalità). Leclerc 4°.

Ferrari, cosa non va: assetti, gomme, liti Leclerc-Sainz. Tutti gli errori del Gp di Cina - con le gomme dure giravamo mezzo secondo più lenti della McLaren e in qualifica continua a mancarci il ritmo» ammette Leclerc, a cui resta solo la consolazione di aver battuto il compagno. Secondo corriere.it