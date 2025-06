La lezione imparata da Silvio Berlusconi il favore ricevuto da Alessandro Giuli Così Francesca Pascale investe sul mattone e punta 1,7 milioni su Roma

Dalla lunga frequentazione con Silvio Berlusconi, Francesca Pascale ha saputo trarre preziose lezioni sul mercato immobiliare, puntando ora con decisione su Roma. Con un investimento di 17 milioni, la sua Futura Luxury Home srl dimostra che il mattone può essere una strategia vincente: nel 2024, triplicando fatturato e utili, conferma di aver imparato bene...

Avendo frequentato per lunghi anni Silvio Berlusconi, Francesca Pascale deve avere imparato non poco sul mercato immobiliare, e ora sta dimostrando che con il mattone ci sa fare. La sua piccola boutique per il B&B di lusso, la Futura Luxury Home srl, ha chiuso il bilancio 2024 triplicando sia il giro d’affari che i guadagni. Il fatturato infatti è cresciuto dai 79.368 euro dell’anno precedente a 228.136 euro. L’utile netto ha avuto lo stesso balzo: da 28-035 euro a 79.780 euro, che Pascale ha deciso di non mettersi in tasca accantonandoli nel bilancio della societĂ . E dai conti 2024 si capisce bene come non ne abbia affatto bisogno. 🔗 Leggi su Open.online