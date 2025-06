La Juventus e Osimhen | trattativa molto complessa Tuttosport

La Juventus si trova al centro di una trattativa intricata per Osimhen, un affare che promette di scuotere il mercato estivo. Con molti club interessati e cifre da capogiro, la sfida tra sogni e realtà si fa sempre più avvincente. La questione attaccanti si infiamma, e il futuro del nigeriano potrebbe cambiare le sorti dei bianconeri. Ma quali saranno le scelte definitive? Restate sintonizzati, perché il calciomercato non smette mai di sorprendere.

Continua a tenere banco la questione attaccanti in casa Juventus e non solo. In questo mercato estivo ci sarà un giro importante di numeri 9, come non se ne vedevano da tempo. A partire dai due Victor (uno con la k ndr): Gyokeres e Osimhen. Il nigeriano è di proprietà del Napoli ma non vuole saperne di giocare in azzurro. Qualcuno dovrà sborsare 75 milioni (anche di più, se in Italia) e soprattutto un ingaggio monstre che proprio Victor con la c non vuole ridurre. Il giocatore dello Sporting invece è conteso in Premier League avendo uno stipendio più abbordabile e non essendosi ancora affacciato al “calcio che conta”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it