La Jesina sugli scudi doppia promozione nel calcio e anche nel futsal | il sindaco riceve società e atleti

Due promozioni a distanza di poche settimane, stessa denominazione sociale, stessa società , stessa (testardamente appassionata) dirigenza e anche stessa festa. Sotto la luce dei riflettori finisce il calcio cittadino vestito a festa per la duplice promozione in una primavera da tramandare agli annali dello sport jesino: vittoria del campionato (di Promozione) e ritorno in Eccellenza per la Jesina calcio, quello tradizionale a 11, ritorno a distanza di un ventennio, anno piu anno meno, anche per il calcio a 5 che è in serie A. Abbastanza per giustifica la convocazione dei protagonisti, dirigenti, giocatori, collaboratori nella sala consilare del comune per ringraziamenti e riconoscimenti di rito e attestati di stima direttamente da parte del sindaco Lorenzo Fiordelmondo e del vice, assessore allo sport, Samuele Animali.