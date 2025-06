La guerra vista dai bambini

La guerra, attraverso gli occhi innocenti dei bambini, rivela un'atrocità che va oltre le bombe e i conflitti: lascia cicatrici invisibili in un cuore puro. Vedere adulti braccarsi, distruggere senza pietà, segna profondamente le giovani anime, spesso più dei danni fisici. Questi piccoli sopravvissuti portano con sé il peso di un trauma invisibile, un patrimonio di dolore che rischia di accompagnarli per tutta la vita. La domanda è: come possiamo proteggere questi innocenti dalla devastazione dell’odio?

Parsi?impatto della guerra sui bambini è terribile. Ne escono ammalati nell'anima. Vedono gli adulti braccarsi vicendevolmente, senza pietà, per dare morte e riceverla, assistono a distruzioni inutili e ingiustificate. I bambini che non muoiono in guerra o che non escono dalla guerra fisicamente menomati, muoiono, assai spesso, psichicamente o vengono comunque menomati nell'anima e nell'immaginario perchè derubati del loro presente e condannati ad una solitudine del cuore alla quale il comportamento degli adulti li costringe. Essi, infatti, non possono più sperare nell'equilibrio, nella soluzione dei problemi attraverso il gioco o il dialogo.

