Sul tavolo del G7 in Canada, Italia e alleate si confrontano con le crisi mondiali più calde, dalla guerra in Medio Oriente alle tensioni in Ucraina e ai dazi commerciali. Meloni guida il pressing per una de-escalation immediata nel conflitto tra Israele e Iran, favorendo un dialogo che possa fermare l'escalation di tensione. La strada verso una soluzione condivisa passa anche attraverso il delicato equilibrio delle decisioni europee e internazionali, mentre i leader si preparano ad affrontare sfide cruciali per il futuro globale.

Medio Oriente, Ucraina e dazi: saranno questi i principali dossier sul tavolo dei leader del G7 che si sono dati appuntamento a Kananaskis, sulle montagne rocciose canadesi. A tenere banco la guerra tra Israele e Iran: l’Italia con Germania e Gran Bretagna guida il pressing per favorire subito una de-escalation della tensione. Il summit dovrà confrontarsi sull’appello del presidente israeliano Isaac Herzog che ha invitato tutti i leader a unirsi a Tel Aviv nel contrastare la minaccia rappresentata dal programma nucleare iraniano. In agenda per la premier Meloni diversi bilaterali: al via domenica sera con il cancelliere tedesco Friedrich Merz e poi con il primo ministro britannico Keir Starmer. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La guerra sul tavolo del G7 in Canada: Meloni guida il pressing per una de-escalation

