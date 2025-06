La grande sete | la presentazione del romanzo di Erica Cassano in piazzetta Bagnasco

In un’Italia ferita dalla guerra, Anna e la sua famiglia trovano rifugio tra le mura di una casa che custodisce l’unica fonte di vita: l’acqua. La presentazione del romanzo "La Grande Sete" di Erica Cassano in piazzetta Bagnasco ci immerge in un racconto intenso di speranza e sopravvivenza, dove ogni goccia diventa simbolo di resilienza. Scopri come le piccole storie possono diventare grandi epopee di tenacia e umanità.

Anna ha sete. Tutta la città ha sete, da settimane. C'è chi li chiamerà i giorni della Grande Sete, e chi le ricorderà come le Quattro Giornate di Napoli. È il 1943 e l'acqua manca ovunque, tranne che nella casa in cui Anna vive con la sua famiglia. Mentre davanti alla Casa del Miracolo si snoda.

Emozioni forti a Soave Città del Libro con Erica Cassano, che ha presentato il suo intenso romanzo "La grande sete". Con uno stile potente e diretto, @ericassano ci ha guidati in un viaggio profondo tra fragilità, desid

