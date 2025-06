La grande estate senza hit | crisi creativa o pubblico annoiato? Perché i tormentoni forse non decollano più

La stagione estiva si presenta senza i classici tormentoni di sempre, lasciando molti a chiedersi se sia una crisi creativa o semplicemente un segnale di pubblico annoiato. I dati parlano chiaro: a metà giugno, mentre le spiagge si riempiono, la hit estiva pare ancora sfuggente. Non si tratta solo di qualità , ma di un trend generale in declino dei brani stagionali. Eppure, alcuni artisti hanno già tentato di lasciare il segno, ma il successo tarda ad arrivare...

I dati parlano chiaro: a giugno inoltrato, mentre le spiagge cominciano ad affollarsi, non scorgiamo traccia di un vero tormentone estivo. Non è una questione di qualità , non solo perlomeno, ma un generale trend negativo dei brani di una certa matrice stagionale. E non è che in campo finora non siano scesi dei professori del sottogenere. Per fare qualche esempio: Fedez e Clara hanno proposto Scelte stupide oltre un mese fa, ma in questo momento sembra si parli più di un loro presunto flirt che del pezzo in sé, 14esimo nella classifica di Spotify e al 19esimo nella classifica FIMI. Su YouTube il pezzo non sfiora mai la top ten, anzi, debutta al 24esimo, per poi sprofondare fino al 79esimo posto, per poi riassestarsi dove lo troviamo oggi, posizione numero 52, in risalita, solo dopo che il gossip sulla loro intesa ha cominciato a circolare. 🔗 Leggi su Open.online