La genesi del nuovo tram e quell' idea dell' ex assessore Riggio rimasta nel cassetto

nuova mobilità sostenibile, integrando tram, bus e piste ciclabili. Un progetto ambizioso che rifletteva la volontà di innovare il volto di Messina, anche grazie all’ispirazione di quell'ex assessore Riggio, la cui idea rimase nel cassetto, pronta a rinascere. Oggi, questa visione si rivela più attuale che mai, dimostrando come le grandi idee, se coltivate nel tempo, possano plasmare un futuro migliore per la città dello Stretto.

