La Forza di una Donna anticipazioni dal 16 al 20 giugno 2025 |  Nisan sconvolta da una notizia su Sarp

Preparati a scoprire come la forza di una donna si mette alla prova nelle prossime settimane. Dal 16 al 20 giugno 2025, le emozioni e i colpi di scena travolgeranno i protagonisti di "La Forza di una Donna", portando alla luce verità sconvolgenti e momenti di profonda tenerezza. Scopriamoli insieme, perché il cuore di questa storia batterà forte più che mai.

Mai leggere le notizie su internet, soprattutto se sono piene di menzogne. E' questa la disavventura che toccherà alla piccola Nisan nel corso delle prossime puntate de La Forza di una Donna: durante una cena, la bambina leggerà infatti una news sul defunto padre Sarp, descritto come un vero e proprio pervertito. Tali parole rattristeranno Nisan; Bahar dovrà dunque consolare la figlioletta. Maggiori info nelle trame che seguono. Questa settimana, la soap è in onda su Canale 5 dal lunedì a venerdì alle 14.45. Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset Infinity.