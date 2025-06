La fidanzata incinta rifiuta di baciarlo dopo un litigio in strada lui le stacca lingua con un morso

Un gesto sconvolgente ha scosso la comunità: un giovane uomo, in preda alla rabbia, ha brutalmente staccato la lingua alla fidanzata incinta dopo un litigio in strada, per motivi che lasciano senza parole. La vicenda solleva pesanti domande sulla gestione dei conflitti e i limiti del comportamento umano. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda che ha lasciato tutti senza fiato.

Un ragazzo di circa 30 anni ha staccato la lingua alla fidanzata, incinta, con un morso perché lei avrebbe rifiutato di baciarlo dopo un litigio. È stato denunciato per lesioni aggravate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

