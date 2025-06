La festa del papà di Re Carlo sembra essere ‘solitaria’ ma le parole di Harry restano | Vorrei riconciliarmi non so quanto tempo gli resta

Nonostante l'apparente solitudine di Re Carlo in questa festa del papà, il suo cuore e il suo passato raccontano una storia di affetti e ricordi preziosi. Mentre le celebrazioni si moltiplicano sui social di tutto il mondo, tra foto d’epoca e sorrisi familiari, la domanda resta: quanto tempo ci resta per riconciliarci con chi amiamo? La risposta potrebbe essere più vicina di quanto pensiamo...

Se scorrendo le timeline dei vari social vedete personaggi noti che festeggiano la festa del papà, non siete finiti in un buco temporale: In Inghilterra, come in altri paesi di tradizione anglosassone per sempio Stati Uniti, Irlanda, Francia e Paesi Bassi, la festa del papà si celebra la terza domenica di giugno. E infatti sul profilo Instagram The Royal Family è apparsa una foto di Re Carlo bambino assieme alla sorella Anna spinti sull’altalena dal padre, il principe Filippo. Poi una foto della regina Camilla assieme al padre, il maggiore Bruce Shand. Il principe William, dalla sua, sul profilo Instagram PrinceandPrincessof Wales, ha messo due scatti assieme ai suoi tre bambini e, nel momento in cui scriviamo, nessuna immagine con papà Carlo e il fratello Harry. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it