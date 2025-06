La Ferrari trionfa ancora a Le Mans

Un'altra vittoria straordinaria per Ferrari a Le Mans, consolidando il suo dominio nel mondo dell’endurance. La squadra non ufficiale #83 di AF Corse, con grandi nomi come Robert Kubica, Yifei Ye e Philip Hanson, ha scritto un’altra pagina di storia, portando a casa il terzo trionfo consecutivo. Un risultato che testimonia l’ingegno e la passione della casa di Maranello, pronti a scrivere nuove imprese nel cuore della gara più affascinante del motorsport.

AGI - La Ferrari ha vinto la 24 Ore di Le Mans. Per la scuderia di Maranello è il terzo successo consecutivo nella storica gara automobilistica francese, valida come prova del Campionato del mondo endurance FIA. A trionfare è stato il team non ufficiale #83 di AF Corse, composto dall'ex pilota di Formula 1 Robert Kubica, da Yifei Ye e da Philip Hanson. Al secondo posto la squadra Porsche #6. Terza e quarta piazza, poi, ancora ad appannaggio della Ferrari, con i team #51 e #50.

A Le Mans la Ferrari trionfa per il terzo anno di fila, il pilota polacco protagonista. Sul podio anche la Ferrari Hypercar ufficiale numero 51 con Giovinazzi-Pier Guidi-Calado