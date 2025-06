La Ferrari trionfa ancora a Le Mans 

La passione, l’ingegno e la pura adrenalina si sono fusi ancora una volta a Le Mans, dove la Ferrari ha conquistato il suo terzo trionfo consecutivo, scrivendo un capitolo epico nella storia dell’endurance. La vittoria del team AF Corse, con stelle come Robert Kubica, dimostra che la Casa di Maranello continua a dominare il mondo delle gare estreme, confermando il suo status di leggenda. E questa vittoria non è che l’inizio di nuove emozioni...

AGI - La Ferrari ha vinto la 24 Ore di Le Mans. Per la scuderia di Maranello è il terzo successo consecutivo nella storica gara automobilistica francese, valida come prova del Campionato del mondo endurance FIA. A trionfare è stato il team non ufficiale #83 di AF Corse, composto dall'ex pilota di Formula 1 Robert Kubica, da Yifei Ye e da Philip Hanson. Al secondo posto la squadra Porsche #6. Terza e quarta piazza, poi, ancora ad appannaggio della Ferrari, con i team #51 e #50. 🔗 Leggi su Agi.it