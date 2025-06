La Ducati ha già annunciato il sostituto di Bagnaia | È la carta giusta

situazione si fa sempre più difficile. Dopo anni di successi, la casa di Borgo Panigale si prepara a fare una scelta che potrebbe rivoluzionare il futuro della squadra, annunciando il sostituto di Bagnaia. La domanda ora è: chi prenderà il suo posto, e quali saranno le conseguenze? La risposta potrebbe segnare un nuovo capitolo nella storia delle corse, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Pecco Bagnaia non riesce a trovare il feeling con la nuova Ducati e la stagione si sta trasformando in un incubo senza fine. C’era un tempo, neanche troppo lontano, in cui tutto sembrava funzionare alla perfezione. La moto, il pilota, i risultati. Pecco Bagnaia e la Ducati viaggiavano a occhi chiusi, centrando vittorie, podi e titoli. Oggi, invece, è cambiato tutto. L’equilibrio che aveva reso imbattibile il binomio tricolore si è rotto, e la stagione in corso si sta rivelando un calvario. Il campione del mondo in carica appare nervoso, spaesato, quasi in trappola dentro una moto che non sente più sua. 🔗 Leggi su Sportface.it