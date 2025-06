La denuncia di Di Marco PD | La Asl climatizza gli uffici dirigenziali ma nessuna azione per migliorare l' organizzazione

La denuncia di Di Marco PD solleva un’importante questione: mentre si investe nella climatizzazione degli uffici dirigenziali, l'ASL sembra dimenticare le esigenze di una reale riorganizzazione. Un dato che mette in evidenza come prioritizzare il comfort senza migliorare i processi rischi di compromettere l’efficienza e la qualità dei servizi sanitari. È ora di agire concretamente per un cambiamento che parta dall’interno, per garantire un’assistenza davvero a misura di paziente.

“Nessuna azione a supporto dell’organizzazione, ma grande attenzione alla climatizzazione degli ambiti dirigenziali della Asl”. Questo l’esempio con cui il consigliere regionale Pd Antonio Di Marco denuncia i problemi organizzativi, e non solo, che si registrano nell’Azienda sanitaria locale di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - La denuncia di Di Marco (PD): "La Asl climatizza gli uffici dirigenziali, ma nessuna azione per migliorare l'organizzazione"

In questa notizia si parla di: denuncia - marco - dirigenziali - nessuna

Elezioni in Romania, Marco Rizzo denuncia: “Colpo di Stato riuscito” - Le recenti elezioni in Romania hanno scatenato un acceso dibattito in Europa. Marco Rizzo denuncia un possibile colpo di stato riuscito, mentre il candidato sostenuto da Bruxelles vince con oltre il 54%, consolidando il suo successo e smorzando le speranze delle opposizioni euroscettiche.

La ricostruzione dell’azienda dopo la denuncia del comitato di quartiere: “Il treno è passato con le sbarre regolarmente chiuse e il segnale lato strada disposto al rosso. Comportamento scorretto dell’automobilista” Vai su Facebook

La denuncia di Di Marco (PD): La Asl climatizza gli uffici dirigenziali, ma nessuna azione per migliorare l'organizzazione; Occupazione al Minghetti: lettera degli insegnanti, studenti finiscono nei guai; Inchiesta ultras, il pm Storari: “Nessuna denuncia dalle società di Inter e Milan.

«False informazioni sul caso Vannini? Nessuna denuncia» - «A oggi non risultano denunce a carico di Davide Vannicola per false informazioni fornite al pubblico ministero relative all'omicidio del giovane Marco Vannini. Secondo ilmessaggero.it