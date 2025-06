La democrazia sotto tiro | agguato in Minnesota un uomo vestito da poliziotto spara a due politici dem

Una terribile escalation di violenza scuote il Minnesota: un agguato mirato ha portato alla tragica perdita della rappresentante Melissa Hortman e di suo marito, mentre altri leader sono rimasti feriti. Questo drammatico episodio mette in evidenza quanto la democrazia possa essere vulnerabile di fronte a rischi così estremi. La sicurezza delle istituzioni democratiche e dei loro protagonisti è ora più che mai sotto scrutinio.

La rappresentante di Stato Melissa Hortman e suo marito Mark sono stati uccisi, mentre il senatore di Stato John Hoffman e la moglie Yvette sono stati feriti in diverse sparatorie avvenute in Minnesota. È in corso una caccia all'uomo.

