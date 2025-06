La danza di Maria Francesca quando il saggio ha il sapore della vittoria | Questa è vera inclusione

La danza di Maria Francesca al saggio è molto più di un'esibizione: è il trionfo di un sogno e di una vera inclusione, dove protagonista attiva diventa la passione condivisa dalla famiglia. Sul palco, Maria Francesca ha dimostrato che con determinazione e sostegno si può superare ogni ostacolo, trasformando ogni passo in un inno alla vittoria. Una storia che ispira e dimostra che l'impegno porta sempre a risultati sorprendenti.

Sul palco, da protagonista attiva e non da spettatrice: l'esibizione di Maria Francesca al saggio di danza ha il sapore della vittoria di una battaglia condotta con forza e convinzione dalla sua famiglia e raccontata sulle pagine di questo giornale. "Tre anni fa mia figlia Maria Francesca.

