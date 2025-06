La danza contemporanea sul palcoscenico ' stellare' di Alatri

La danza contemporanea conquista il palcoscenico stellare di Alatri, portando arte e innovazione in un evento imperdibile. In occasione del suo 25° anniversario, il Centro di Produzione della Danza [Matrice] N celebra con due serate di pura emozione, dal 20 al 21 giugno 2025. Un tributo alla creatività e alla passione, che trasformerà la scena in un vero e proprio viaggio tra movimento e talento. Non mancate a questa straordinaria celebrazione della danza!

In occasione del suo 25° anniversario, il Centro di Produzione della Danza Matrice N – fondato nel 2000 ad Alatri e diretto artisticamente da Alessia Gatta – festeggia un quarto di secolo di attivitĂ con due serate dedicate alla grande danza contemporanea, in programma il 20 e 21 giugno 2025. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - La danza contemporanea sul palcoscenico 'stellare' di Alatri

In questa notizia si parla di: danza - contemporanea - alatri - palcoscenico

Danza contemporanea, al centro di formazione professionale Platz14 aperte le audizioni per il secondo anno - Il centro di formazione Platz14 a Palermo apre le audizioni per il secondo anno, dedicato alla danza contemporanea.

Frosinone - In piazza Turriziani “Danza sotto le stelle”: spettacolo di emozioni, musica e bellezza a cura di ASD Formazione Danza di Iolanda Rocchi Vai su Facebook

La danza contemporanea sul palcoscenico 'stellare' di Alatri; Alatri, [Matrice] N festeggia 25 anni: due serate di grande danza contemporanea il 20 e 21 giugno; Futuro Roma, Festival Internazionale di danza e cultura contemporanea.

Inaugurata la mostra "Labirinti possibili", ventata di gioventù per la biennale - La biennale d'arte contemporanea di Alatri ha i piedi saldi nel passato (è alla trentaquattresima edizione) ma guarda con ... Segnala ilmessaggero.it