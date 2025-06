La corsa nel bunker | vi racconto la mia notte sotto i bombardamenti

Nella notte immersa nel fragore dei bombardamenti, ho vissuto un’esperienza che rimarrà impressa nel cuore. La corsa nel bunker diventa simbolo di speranza e resilienza, mentre i minuti sembrano eterni. Ogni bambino israeliano cresce portando con sé il richiamo di un popolo che, contro ogni avversità, ha imparato a scrivere storie di miracoli e di sopravvivenza. Questa è la forza che ci unisce e ci ispira a credere nel domani.

Ogni bambino prima dell'età scolastica sa già dire "am Israel hai", il popolo d'Israele vive. È nella linfa genetica di un popolo che per sopravvivere ha dovuto imparare la strada dei miracoli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La corsa nel bunker: vi racconto la mia notte sotto i bombardamenti

