La contrada di Sant' Urbano si è aggiudicata il Palio di Noale 2025

Dopo oltre un decennio di attesa, la contrada di Sant’Urbano si è finalmente riconquistata il Palio di Noale 2025. Con una vittoria combattuta e carica di emozioni, domenica 15 giugno ha scritto una nuova pagina di orgoglio e tradizione per la frazione di Moniego. La vittoria non è solo un traguardo, ma l’inizio di un nuovo capitolo di passione e gloria per tutta la contrada.

Era dal 2011 che la contrada di Sant’Urbano non si aggiudicava il Palio di Noale. Oggi, domenica 15 giugno, a conclusione di una combattuta disputa, si è interrotto il lungo digiuno per la gioia di capitano e contradaioli della compagine biancoazzurra, che rappresenta la frazione di Moniego. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - La contrada di Sant'Urbano si è aggiudicata il Palio di Noale 2025

In questa notizia si parla di: contrada - sant - urbano - palio

In contrada Collesecco a Tollo si inaugura la cappella in onore di Sant'Antonio - A Tollo, la Contrada Collesecco riscopre la sua storia con l’inaugurazione della cappella dedicata a Sant'Antonio.

CONTRADA SANT'URBANO? Originariamente il territorio di Moniego era di proprietà del Patriarcato di Aquileia; nonostante ciò, ha sempre partecipato alle attività di vita quotidiana che si avvicendavano attorno alla Rocca dei Tempesta, signori di Noale. Vai su Facebook

La contrada di Sant'Urbano si è aggiudicata il Palio di Noale 2025; Palio di Noale 2025, la spunta Sant'Urbano, non vinceva dal 2011; Palio Urbano di Sant’Elia 2025, vince la contrada del Pavone.

La contrada di Sant'Urbano si è aggiudicata il Palio di Noale 2025 - Oggi, domenica 15 giugno, a conclusione di una combattuta disputa, si è interrotto il lungo digiuno per la gioia di ... Lo riporta veneziatoday.it