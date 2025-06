La conta delle vittime dei bombardamenti israeliani in Iran | almeno 128 morti e 900 feriti

La spirale di violenza si intreccia con il dolore in Iran, dove gli attacchi aerei israeliani hanno causato almeno 128 vittime e circa 900 feriti a Teheran. Tra le vittime ci sono donne e bambini innocenti, testimoniando l’atrocità di un conflitto che si fa sempre più cruento. La scena internazionale osserva con sgomento questa escalation, mentre la pace sembra un miraggio remoto. Una domanda fondamentale si impone: quale sarà il passo successivo per fermare questa spirale di violenza?

Sono almeno 128 i morti e circa 900 i feriti negli attacchi aerei israeliani che hanno colpito Teheran tra giovedì e venerdì. Lo riferisce il quotidiano iraniano Etemad, citando il ministero della Sanità , secondo cui tra le vittime ci sarebbero almeno 40 donne e un numero significativo di bambini.

