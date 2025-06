La conoscenza in un bicchiere di latte la giornata mondiale del latte a Città della Scienza

La conoscenza si versa come un sorso di latte: a Città della Scienza, in occasione della Giornata Mondiale del Latte, un evento coinvolgente ha celebrato l'importanza della cultura lattiero-casearia. Partner di eccellenza, Latte Berna, ha guidato grandi e piccini in esperimenti pratici e attività didattiche, rendendo il weekend un’occasione di scoperta e divertimento. L’evento ha rafforzato il legame tra territorio, educazione e tradizione, dimostrando che la conoscenza...

Città della scienza, in occasione della giornata mondiale del latte, è stata la sede di un evento scientifico e didattico con il suo partner Latte Berna, storico marchio del territorio campano. L’intera manifestazione, svoltasi per l’intero weekend dal venerdì alla domenica, ha avuto come tema centrale attività didattiche mediante esperimenti pratici rendendo partecipi sia piccoli studenti che il pubblico composto da intere famiglie. L’evento denominato “ La scienza in un bicchiere di.latte” è stato ideato e curato dal Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Napoli Federico II, e ha dato l’occasione di immergersi intensamente nel mondo del latte e svelare tutto quello che c’è da sapere su questo liquido bianco altamente nutriente attraverso esperimenti semplici e colorati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

