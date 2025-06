La colonia felina sotto attacco | Ci sommergono di rifiuti

Purtroppo però, c’è chi non rispetta il loro equilibrio e la loro sicurezza, sommergendo la colonia di rifiuti e atti di vandalismo. Questa situazione mette a rischio il benessere di questi piccoli ospiti e richiede un intervento immediato da parte della comunità. È fondamentale sensibilizzare e unire gli sforzi per proteggere questi animali innocenti e preservare il loro habitat. Solo così potremo garantire loro un futuro più sicuro e dignitoso.

Atti di vandalismo e abbandoni sono fenomeni ormai frequenti per la colonia felina di via Archimede, situata ad Agrate Brianza e curata da Milena Rosellini con l'aiuto di diversi cittadini volontari. Si tratta di una colonia composta da circa 8 gatti, censiti e sterilizzati. I mici vivono in un'area pulita, la loro salute viene quotidianamente monitorata e ciascuno di loro viene accudito e nutrito con costanza. Purtroppo però, c'è chi non rispetta la dedizione di Milena e degli altri volontari che si impegnano per il buon funzionamento della colonia. "Ogni settimana, in media, troviamo spazzatura di ogni genere, da pneumatici a batterie di automobili esauste, da vestiti a imballaggi vari, da servizi di piatti rotti fino a tavolette di gabinetti.

