La Cna si rinnova Nomine e grandi temi Strade imprese servizi | il territorio è ancora vivo

L’assemblea provinciale della CNA ha rappresentato un momento di grande rinnovamento, tra nomine, grandi temi e il cuore pulsante dell’economia locale. Tra discussioni su infrastrutture, servizi e il futuro delle imprese, è emersa una volontà condivisa di valorizzare il territorio e affrontare le sfide del domani. In un contesto unico come la "Biemmegi" della Torraccia, con un F16 all’esterno e idee innovative dentro, si è davvero vissuto un momento di rinascita e prospettiva.

Di tutto e di più ieri mattina per l'assemblea provinciale della Cna che doveva eleggere i nuovi vertici. Perché si sono toccati tutti i grandi temi, non solo economici, alla presenza di una folta schiera di rappresentanti politici. Tema caldo quello delle infrastrutture. Un' assemblea che si è tenuta in un contesto particolare e cioè alla "Biemmegi" della Torraccia che fuori dai capannoni ha un jet da guerra, un F16, e all'interno anche una locomotiva a vapore con tanto di vagoni. Il giorno della Cna provinciale, che ha rieletto per i prossimi 4 anni presidente Michele Matteucci titolare di un'azienda di Montecalvo in Foglia.