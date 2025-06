La città da bollino arancione Via all’estate tra afa e ombrelli

ondata di calore" possa finalmente portare un po' di sollievo. Milano e le altre città italiane si preparano a affrontare un’estate intensa, tra temperature da record e temporali improvvisi che promettono di ridimensionare il clima torrido. È il momento di scoprire come proteggersi e vivere al meglio questa stagione soffocante, senza perdere di vista la speranza di un cambiamento in arrivo.

Oggi anche a Milano il bollino appioppato dal ministero della Salute alle ondate di calore sale dal giallo all'arancione, penultimo livello su una scala di quattro. Dopo un'altra notte tropicale, in cui la colonnina di mercurio non scenderà sotto i 25 gradi, anche la metropoli aspetta con ansia e qualche timore gli annunciati temporali al Nord che, in serata, dovrebbero spezzare la morsa dell'afa; sperando che quella che i meteorologi chiamano " goccia fredda ", un vortice di bassa pressione particolarmente instabile che si forma all'incontro tra le correnti più fresche che attraverseranno la penisola e l'aria surriscaldata sottostante, non produca fenomeni così violenti da spezzare alberi secolari, come accadde nel luglio di due anni fa con la "strage" di viale Argonne.