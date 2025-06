LA CASA DEI MISTERI | RAI2 SI TINGE DI GIALLO CON UNA MINISERIE PIENA DI COLPI DI SCENA

Preparati a immergerti in un vortice di suspense e colpi di scena con “La Casa dei Misteri”, la nuova miniserie di Rai2 che trasforma il classico scenario domestico in un palcoscenico di tensione. Isabelle e Richard, due medici isolati tra boschi e segreti, si trovano coinvolti in un’indagine che cambierà per sempre il loro destino. Non perdere questa affascinante avventura, in onda in prima visione assoluta: la verità aspetta solo di essere scoperta.

Su Rai2, in prima visione assoluta, arriva la miniserie "La Casa dei Misteri", in onda domenica 15 giugno alle 21.00 e lunedì 16 giugno alle 21.20. Isabelle e Richard sono una coppia di medici che vive in una bella casa, molto isolata, ai limiti di un bosco. Una sera si presenta alla porta uno sconosciuto, mascherato, che li aggredisce e li intrappola. Riescono a liberarsi e lo uccidono: è uno studente di Richard che da tempo minacciava l'uomo. La coppia decide di nascondere il corpo ma niente è come sembra o forse no? "La Casa dei Misteri" ("Homejacking") è una vicenda intricata e avvincente, destinata tenere il pubblico di Rai2 col fiato sospeso.

