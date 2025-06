La caccia al Dna per incastrare Sempio e l’incubo fruttolo | Inquirenti sleali possono fare di tutto Ma nel 2017 nessuno si oppose all’archiviazione

La caccia al DNA e le indagini infestate da trabocchetti alimentano un clima di sospetto e confusione. Gli inquirenti sleali sembrano poter fare di tutto, ma nel 2017 nessuno si oppose all’archiviazione, lasciando molte domande irrisolte. L’avvocato Lovati denuncia un’indagine ingannevole, piena di incroci e punti oscuri, che rischiano di condurre a un nuovo incubo giudiziario. Quali segreti sono ancora nascosti sotto la superficie?

Garlasco (Pavia) – “È un’indagine piena di trabocchetti, non ci si può fidare di niente e vengono gli incubi. Non sulle unghie o sull’impronta, quello non preoccupa. Ma su quello che non hanno mai analizzato nel 2007». L’avvocato Massimo Lovati, che con la collega Angela Taccia difende Andrea Sempio, indagato nella riaperta indagine sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, dopo il “sogno“ del sicario, in tv ha raccontato un suo nuovo “incubo“ sulle analisi dell’incidente probatorio: il Dna di Sempio trovato sullo yogurt repertato tra la spazzatura di casa Poggi il giorno del delitto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it