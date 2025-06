la bella stagione approvata dagli avellinesi ora il futuro di nargi

La bella stagione ad Avellino vive il suo massimo splendore grazie agli eventi estivi che animano le serate. Tra musica, convivialità e spazi aperti, la città si conferma come meta privilegiata per chi cerca divertimento e aggregazione. Il concerto di Serena Brancale ne è l’ennesima testimonianza, dimostrando che le scelte del Comune stanno portando risultati concreti. Se il concerto di ieri…

Metti le sere calde d'estate, metti un pò di musica ed ecco che Avellino si popola e si gode i suoi spazi e le opportunitĂ di aggregazione. L'aperitivo degli eventi estivi promossi dal Comune di Avellino, con il concerto di Serena Brancale, conferma una strategia amministrativa giusta in termini di scelte di nomi di grido e spettacoli che riescono ad attirare persone anche da fuori provincia. Se il concerto di ieri seraè stato apripista di un'altra grande estate oppure unico dell'estate, lo si scoprirĂ a breve. Come noto si apre una delle settimana piĂą importanti per il sindaco Laura Nargi, il suo futuro e il futuro dell'amministrazione tutta.