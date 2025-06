La AEW nel mirino di Val Venis | Usano l’intrattenimento per normalizzare il male

Val Venis alza il tiro contro la AEW, accusandola di sfruttare l’intrattenimento per normalizzare il male. In un brusco attacco durante The Monty and the Pharaoh Show, Venis ha puntato il dito contro Nyla Rose e il presidente Tony Khan, sostenendo che dietro le quinte si celino strategie manipolative volte a influenzare il pubblico. Ma cosa spinge Venis a questa dura presa di posizione?

Val Venis non si è limitato ad attaccare Nyla Rose nella sua recente intervista, ma ha preso di mira anche la All Elite Wrestling e il suo dirigente principale, Tony Khan, accusandoli di usare l'intrattenimento per promuovere quella che lui definisce " malvagità ". Durante il programma The Monty and the Pharaoh Show, Venis ha accusato la AEW di utilizzare deliberatamente personaggi come Nyla Rose per manipolare il pubblico e spingerlo ad accettare, secondo lui, un'agenda sociale pericolosa: "L'intrattenimento è sempre stato uno strumento per influenzare la cultura. Da dove nasce la cultura pop? Dall'industria dell'intrattenimento.