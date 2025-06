Kyle Walker ammette che avrebbe scambiato il titolo di Premier League per sollevare l’argenteria con il Tottenham

Il mondo del calcio si infiamma ancora una volta: Kyle Walker, il veterano terzino del Manchester City, ha confessato di preferire la gloria europea ai successi nazionali. La sua passione per il Tottenham emerge chiaramente, svelando un desiderio nascosto che ha catturato l’attenzione di milioni di tifosi. Ma cosa ci insegna questa scelta? Scopriamo insieme le emozioni e i sogni di uno dei protagonisti più discussi del calcio moderno.

2025-06-13 12:31:00 Il web non parla d’altro: Kyle Walker ha rivelato che avrebbe rinunciato volentieri a una delle medaglie dei suoi vincitori della Premier League con il Manchester City se ciò significasse che avrebbe potuto sollevare l’Europa League con l’ex club Tottenham. Il veterano terzino destro ha trascorso i primi anni della sua carriera a Spurs, durante un periodo in cui la squadra veniva regolarmente derisa per la loro incapacità di vincere trofei. Nonostante un periodo di otto anni a nord di Londra, l’argenteria lo ha eluso durante il suo periodo lì. Il Tottenham ha recentemente concluso la loro siccità da trofei di 17 anni superando il Manchester United a Bilbao. 🔗 Leggi su Justcalcio.com