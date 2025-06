Kolo Muani Juventus il club bianconero vuole chiudere a quelle condizioni | cosa filtra sulla trattativa con il Paris Saint-Germain Ultimissime

Kolo Muani Juventus, si può chiudere a quelle condizioni? La trattativa con il Paris Saint Germain si infittisce, rivelando novità che potrebbero rivoluzionare il mercato bianconero. La Juventus non molla e lavora intensamente per portare a Torino l’attaccante francese, mentre si riflette anche sul futuro di Conceicao. Cosa filtra dalle ultime indiscrezioni? Ecco le ultime novità trapelate sulla possibile conclusione di questa avventura.

Kolo Muani Juventus, si può chiudere a quelle condizioni? Novità sulla trattativa con il PSG per l’attaccante francese. Che cosa filtra. Il mercato Juventus continua a lavorare anche sulle conferme di Kolo Muani e Conceicao oltre il Mondiale per Club. Come riferito dal Corriere dello Sport, la dirigenza bianconera avvierà due trattative per vedere la fattibilità o meno delle loro permanenze. Per Kolo Muani si potrebbe parlare di un nuovo prestito, anche oneroso, con un possibile obbligo di riscatto a condizioni non impossibili: circa 50 milioni di euro complessivi. I bianconeri vogliono puntare ancora su di lui. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com