Kimi Antonelli | Sono abituato fin da piccolo a sentire su di me molta pressione e ho imparato a gestirla

Kimi Antonelli, giovane talento della Formula 1, ha affrontato fin da piccolo la pressione con determinazione e coraggio. La sua resilienza lo ha portato a un'impresa straordinaria: il suo primo podio in F1, arrivato in Canada, dove si è piazzato terzo. Un risultato che segna l'inizio di una promettente carriera, dimostrando che con passione e impegno si possono superare anche le sfide più difficili.

