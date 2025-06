Kimi Antonelli si lascia andare in radio dopo il GP Canada | Wolff risponde con una sola parola in italiano

Kimi Antonelli, il promettente giovane pilota italiano, ha fatto parlare di sé nel mondo della Formula 1 conquistando il suo primo storico podio al GP del Canada 2025. La sua vittoria ha suscitato entusiasmo e ammirazione, culminando in un gesto spontaneo e sincero di gioia in radio. Toto Wolff, il boss Mercedes, ha risposto con una sola parola in italiano: "Fantastico!", sottolineando il talento e il futuro luminoso di Antonelli. Un risultato che segna l’inizio di una nuova stella in arrivo.

