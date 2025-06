Khamenei barricato in casa cosa sta pagando

In un contesto di tensioni crescenti, l'ayatollah Khamenei si trincera in casa, consapevole che nessun bunker può garantirgli sicurezza di fronte alla potenza militare israeliana. La lotta di potere e le conseguenze di questa escalation si fanno sentire profondamente nella regione, lasciando tutti chiedersi: quanto ancora potrà resistere questa fragile stabilità?

L'ayatollah Khamenei sa che nessun bunker potrà difenderlo da Israele. Al suo amico libanese Nasrallah non sono bastati venti metri di cemento armato metri sotto un condominio di Beirut. Del successore di quest'ultimo, Hashem Safieddine, è rimasto ben poco dopo che il segretissimo quartier generale di Hezbollah ad al-Marija, è stato preso di mira da 73 tonnellate di esplosivo sganciate dagli aerei israeliani. E anche se i missili e i bombardamenti non bastassero chissà quali diavolerie, tipo gli esplosivi nei cercapersone, gli israeliani si saranno già inventati. Consapevole di vivere appeso a un filo la cui resistenza non dipende da lui o dalle guardie del Vali-Amr, il sottogruppo del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, addetto alla sua sicurezza, la Guida Suprema ha notevolmente rimpicciolito il suo mondo.

