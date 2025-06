Kevin Smith Rifiuta Regia Film Marvel | ‘Voglio Fare I Miei Film’ Ma Accetterebbe Un Ruolo Attore nell’MCU

Kevin Smith, celebre regista e autore culto, ha recentemente dichiarato di non voler mai dirigere un film nel Marvel Cinematic Universe, preferendo mantenere la sua autonomia creativa. Tuttavia, il suo entusiasmo si accende all’idea di entrare a far parte dell’universo Marvel come attore, pronto a interpretare ruoli che stimolino la sua passione e creatività . Scopriamo insieme le sue motivazioni e quale personaggio sogna di interpretare nel MCU.

Il celebre regista e autore Kevin Smith spiega perché non dirigerà mai un film nel Marvel Cinematic Universe, ma rivela quale tipo di ruolo accetterebbe al volo. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Kevin Smith Rifiuta Regia Film Marvel: ‘Voglio Fare I Miei Film’, Ma Accetterebbe Un Ruolo Attore nell’MCU

In questa notizia si parla di: film - kevin - smith - marvel

Kevin Costner e i film western: perché ha altre interpretazioni migliori - Kevin Costner è un'icona del cinema americano, noto per la sua versatilità e le sue interpretazioni memorabili.

La star messicana ha ricordato sul proprio account social l'anniversario dall'uscita nelle sale del film diretto da Kevin Smith, con Ben Affleck nel cast. Vai su Facebook

Deadpool & Wolverine è un film sull'importanza dell'esaminarsi senza pietà | Bad Movie; Kevin Smith mette all’asta la sua collezione di tavole originali; MCU, qual è il progetto più atteso da Kevin Smith per il 2023?.

Superman, Kevin Smith: "Trailer geniale, questo film farà un sacco di soldi!"

Come scrive cinema.everyeye.it: Secondo Kevin Smith, l'ascesa di Superman come supereroe è dovuta anche al clima politico che stanno attraversando gli Stati Uniti in questi anni.