Kevin Smith | Regia Marvel? Assolutamente No! Ma Dogma 2 Forse…

Kevin Smith, celebre regista di Clerks e Mallrats, mette subito le cose in chiaro: un sequel Marvel? Assolutamente no. Ma tra le sue parole emergono speranze e retroscena su progetti futuri, tra cui il possibile Dogma 2. L’autore svela i suoi desideri e le sfide di Hollywood, lasciando tutti con il fiato sospeso: cosa ci riserverà il futuro di Kevin Smith? Restate sintonizzati!

Dogma 2 riceve un aggiornamento positivo da kevin smith dopo il ritorno dei diritti della famosa commedia - Casa di produzione che promette di riportare Dogma alla ribalta, alimentando l’entusiasmo dei fan e confermando il suo impatto duraturo nel panorama cinematografico.

Dogma, Kevin Smith sulle minacce di morte: "Immaginate di infuriarvi per un film con un mostro di cacca" - Kevin Smith è tornato a scherzare sulla controversia nata dall'uscita del suo film del 1999, Dogma, in una recente intervista per Entertainment Weekly.